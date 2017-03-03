​Сергей Шойгу: Пальмиру снова освободили

Сирийская Пальмира вновь освобождена: местная армия при поддержке российской авиации завершила операцию по взятию города. Об этом сообщает ТАСС: накануне новость огласил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Напомним, что с мая 2015 года по март 2016-го Пальмира находилась под контролем боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). В марте ее освободили, однако в декабре боевики снова взяли город под свой контроль, уничтожив некоторое количество бесценных исторических памятников.