​СМИ: Глава департамента образования ХМАО покидает свой пост

Директор департамента образования и молодежной политики Югры Любовь Ковешникова уходит из правительства, сообщает Znak.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По данным издания, в пятницу, 3 марта, у Ковешниковой последний рабочий день на посту. Официально объявлено, что она приняла это решение в связи с выходом на пенсию. Отмечается, что для многих в департаменте ее уход стал полной неожиданностью. По предварительной информации, временно исполнять обязанности директора будет ее первый заместитель Лилия Максимова.

Любовь Ковешникова возглавила департамент в ноябре 2011 года.