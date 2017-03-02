​Уволенная из администрации Мегиона чиновница стала фигурантом еще одного уголовного дела

В отношении экс-директора департамента муниципальной собственности администрации Мегиона возбуждено второе уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре. На этот раз ее обвиняют в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.

По версии следствия, в 2004 году между администрацией города и ОАО «Мегионнефтестрой» был заключен договор аренды земельного участка. В 2011 году предприятие обратилось в администрацию с заявлением о прекращении права аренды земельного участка, в связи с продажей находящихся на нем объектов недвижимости трем другим коммерческим организациям. Однако в расторжении договора аренды было необоснованно отказано.

«Несмотря на полученную информацию об использовании земельного участка другими фирмами без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов и несмотря на отказ ОАО «Мегионнефтестрой» в оплате аренды вышеуказанного земельного участка в связи с тем, что оно его фактически не использует, директор департамента муниципальной собственности администрации Мегиона не приняла мер к установлению организаций, фактически использующих земельный участок, а также мер к перезаключению договоров аренды и продолжала вплоть до конца 2015 года начислять арендную плату ОАО «Мегионнефтестрой»», - пояснили в ведомстве.

В результате бюджет города недополучил 19 миллионов рублей, которые уже невозможно взыскать, поскольку ОАО «Мегионнефтестрой» в декабре 2015 года прекратило свою деятельность.

Ранее в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ - превышение должностных полномочий, при заключении с ООО «Имущественный комплекс» договора аренды земельного участка.

В настоящее время уголовные дела соединены в одном производстве. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.