​В Югре выставят на продажу два участка россыпного золота

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу 19 апреля проведет аукционы на разведку и добычу россыпного золота на двух участках в Березовском районе, сообщает «Интерфакс-Урал». На торги выставлены участки Сорнинья с разовым платежом (начальной стоимостью) 232 тысяч рублей и Хобеинский - 4,4 млн рублей. Ресурсы россыпного золота на участке Сорнинья по категории С2 составляют 14 кг, Хобеинского по категории С1 - 194 кг, С1заб - 22 кг.