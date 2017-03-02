​Авиакомпания «ЮТэйр» поставила в январе собственный рекорд по перевозки пассажиров

В январе авиакомпания «ЮТэйр» увеличила перевозку пассажиров на 28 процентов до 482907 человек. Регулярными рейсами воспользовались 451225 пассажиров. «Это стало рекордным результатом для первого месяца года в истории авиакомпании», - отметили в пресс-службе перевозчика.

Президент «ЮТэйр» – Пассажирские авиалинии» Алексей Будник отметил, что с начала года авиакомпания демонстрирует положительную динамику всех производственных показателей. Коэффициент занятости кресел вырос на 9,1 п.п. До 66,9 процента, производственный налет на воздушных судах достиг 14293 часов, что на 13 процентов выше, чем годом ранее. В сегменте грузовых перевозок отмечен рост на 12,4 процента: авиакомпания перевезла 1 511 тонн грузов и почты. Также авиакомпания оставалась в числе лидеров по пунктуальности среди российских авиаперевозчиков. Согласно статистическим данным, 98,3 процента из 6151 регулярного рейса авиакомпании выполнены точно по расписанию, и это один из лучших результатов в отрасли.

«Это закономерный итог высокой эффективности эксплуатации воздушного флота и планомерного развития продаж, особенно в онлайн-сфере. Кроме того, выполняя насыщенную программу полетов, UTair продолжает лидировать в пунктуальности выполнения рейсов, что говорит о нашей продуктивной операционной деятельности и высоком уровне сервиса. В ближайшее время мы планируем расширить географию полетов и освоить принципиально новые для нас направления, в том числе и международные», ‒ заключил Будник.