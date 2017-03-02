​Тюмень лишена права проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года: решение IBU вступило в силу

Вступило в силу решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу союза.

8 февраля на внеочередном конгрессе IBU было озвучено решение исполкома организации предложить Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. В противном случае Тюмень 24 февраля лишится этого права автоматически.

Основанием для лишения Тюмени чемпионата мира послужила рекомендация Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в России крупные старты до окончания расследования причастности властей к якобы существовавшей в стране «допинговой системе», которая позволяла российским спортсменам уходить от ответственности за употребление запрещенных препаратов.

Союз биатлонистов России (СБР) продолжает настаивать на нелегитимности решения исполкома Международного союза биатлонистов (IBU). «СБР продолжает ждать от IBU документов с обоснованием принятого решения. Мы продолжаем считать, что у IBU нет прав на принятие такого решения, поскольку исполком не имеет права подменять собой конгресс», - заявил агентству президент СБР Александр Кравцов.