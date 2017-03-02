​Совет Федерации предложил распространить материнский капитал на первого ребенка

Российские семьи, возможно, вскоре будут получать единовременные выплаты за рождение не второго, а первого ребенка: такую идею обсуждает Совет Федерации, о чем сообщает RT.

Предложение выдвинул глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. По его словам, более предметно сенаторы поговорят о нем в начале марта на круглом столе.

«Сейчас демографическая ситуация складывается не в нашу пользу. Мамами становятся молодые женщины, рожденные в 1990-е годы. Как известно, тогда наблюдался демографический спад, поэтому это население малочисленное, — объясняет он. — И в связи с этим потенциальным родителям нужны дополнительные меры поддержки».

Какова должна быть сумма выплаты, говорить рано, подчеркнул он: все подробности будут оглашены в марте.

Напомним, что сейчас в России действует программа материнского капитала: правительство предоставляет семье, в которой родился второй ребенок сертификат на капитал в размере 453 тысячи рублей. Потратить средства можно на улучшение жилищных условий, оплату услуг образования, здравоохранения или перевести в пенсионный фонд матери.