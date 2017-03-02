​Рост российской экономики в январе обеспечили пенсионеры

Единовременная январская выплата российским пенсионерам вместо традиционной индексации пенсий обеспечила в начале 2017 года рост экономики: с таким выводом выступили представители «Внешэкономбанка».

Если бы пенсионеры не получили по пять тысяч рублей от правительства, рост экономики был бы нулевым, передают «Ведомости» слова экономистов ВЭБ. Рассчитываемый банком индекс ВВП показал рост в январе на 0,3 процента против снижения на 0,3—0,4 процента в декабре. По отношению к январю 2016 года рост составил 0,8 процента.

Дополнительным фактором роста, по словам главного экономиста ВЭБ Андрея Клепача, можно считать два дополнительных по сравнению с январем 2016-го рабочих дня.

Напомним, что единоразовая выплата пенсионерам заменила очередную индексацию пенсий: на нее было потрачено 221,7 миллиарда рублей из федерального бюджета: выплату получили 43,5 миллиона человек.