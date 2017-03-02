​Югра — единственный регион «тюменской матрешки», в котором есть просроченная задолженность по зарплате

Югра стала лидером антирейтинга Уральского федерального округа по имеющейся задолженности по заработной плате. Здесь этот показатель выше, чем в других субъектах региона. Кроме того, ХМАО — единственный регион «тюменской матрешки» с долгами по зарплате. Такие данные представлены в докладе Росстата по просроченной задолженности по заработной плате на 1 февраля 2017 года.

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Как следует из информации Федеральной службы государственной статистики, сумма просроченного долга перед 426 югорчанами составила 30 млн 567 тыс. рублей. В УрФО общая задолженность составила 55 млн 302 тыс. рублей.

В конце февраля окружной департамент общественных и внешних связей сообщал о том, что объем долга и число должников снижаются уже несколько месяцев подряд, а за минувший месяц задолженность по заработной плате в округе снизилась на восемь миллионов рублей. Однако, по данным департамента на 22 февраля, число работников, которые не получили положенного им расчета, составляло 929 человек.