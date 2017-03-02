​Возвращение за парту: специалисты Тюменской энергосбытовой компании провели урок энергосбережения для педагогов сургутских школ

На этой неделе в Центре энергоэффективности АО «Тюменская энергосбытовая компания» педагоги и заместители директоров сургутских школ по административно-хозяйственной работе прослушали лекции по энергосбережению и электробезопасности. Мероприятие проходило в рамках месячника безопасности.

Приветствовал слушателей в Центре энергоэффективности заместитель генерального директора АО «ТЭК» по производственным вопросам Владимир Корабельников. Он отметил, что особенно приятно принимать в стенах Центра своих коллег – сотрудники Центра энергоэффективности с 2012 года проводят открытые уроки энергосбережения и электробезопасности для школьников и студентов города – и пожелал удачного освоения нового материала. Всего же на занятиях присутствовало 44 человека.

Специалисты компании рассказали о современных способах энергосбережения в учреждениях, особое внимание уделив модернизации освещения – одной из весомых статей коммунальных расходов в образовательных учреждениях. Обсудили и нормы освещённости помещений школ, а также виды ламп, которые рекомендуется использовать в классах, где учатся дети.

Интерес педагогов вызвало понятие энергосервисного контракта – способа внедрения энергосберегающих технологий, при котором учреждениям не требуются дополнительные затраты. Финансирование энергосберегающих мероприятий в рамках энергосервисного контракта осуществляется за счёт средств инвестора. А оплата услуг производится из сэкономленных средств, полученных в результате внедрения энергосберегающих технологий и оборудования.

«Механизм энергосервисного контракта не требует вложений средств заказчика, и это его главное преимущество перед другими способами внедрения энергосберегающих технологий, – говорит Владимир Корабельников. – После истечения срока действия контракта всё оборудование остаётся, конечно же, у заказчика. В результате бюджетные учреждения получают снижение объёмов потребления энергетических ресурсов без привлечения дополнительных бюджетных средств».

Также учителя высоко оценили практическую лекцию по электробезопасности, во время которой они смогли на тренажере сердечно-легочной реанимации изучить теоретически и отработать практически технику проведения закрытого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких.Специалист Тюменской энергосбытовой компании рассказал о последствиях поражения электрическим током, о способах оказания первой помощи пострадавшим при электротравмах и дал рекомендации, как себя вести в случае, если попали под «шаговое напряжение».

Всего за 4 года занятия в Центре энергоэффективности посетили 5317 человек. Уроки проводятся бесплатно для всех жителей и гостей города Сургута. Для посещения Центра достаточно оставить предварительную заявку по телефону в Сургуте 37-58-18.