​Для жителей Югры запустили мобильное приложение по основам безопасности жизнедеятельности

Жители Югры смогут изучать основы безопасности жизнедеятельности мобильное приложение, которое размещено окружным ГУ МЧС России на базе мобильного приложения «Моя Югра».

«Данное приложение позволяет обучать жителей Югры дистанционно. В разделе можно познакомиться с требованиями пожарной безопасности, правилами поведения на водных объектах и при чрезвычайных ситуациях различного характера, изучить основы гражданской обороны», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Скачать приложение можно бесплатно через Google play, App Store. Кроме того, всем пользователям данного мобильного приложения будет осуществляться рассылка Puch-уведомлений об опасных явлениях на территории округа.