​«Звезды» «Теории Большого взрыва» попросили уменьшить себе зарплаты в пользу «второстепенных» коллег

Пятерка исполнителей главных ролей сериала «Теория Большого взрыва» попросила уменьшить свои гонорары в новых сезонах в пользу исполнителей второстепенных ролей, сообщает InterMedia.

Джим Парсонс, Джонни Галэки, Кейли Куоко, Саймон Хелберг и Кунал Найяр ранее договорились, что при съемках 11 и 12 сезонов фильма будут получать по миллиону долларов за эпизод. Двое других актеров — Мелисса Ройч и Маим Бялик — будут получать по 200 тысяч долларов. «Звезды» пришли к соглашению, что их гонорары будут уменьшены до 900 тысяч долларов за серию, а сэкономленные таким образом 500 тысяч должны быть поделены между Ройч и Бялик: таким образом, им должны платить по 450 тысяч долларов за эпизод.