​В Югре огнеборцы спасли на пожаре пенсионерку

Один человек был спасен пожарными накануне днём из девятиэтажного дома в городе Урае, где произошло возгорание в квартире на втором этаже.

Около трех часов дня в пожарную охрану поступило сообщение о дыме, идущем с балкона второго этажа. К многоквартирному дому были направлены шесть единиц техники и 16 человек личного состава. К моменту прибытия пожарных из окна балкона на втором этаже валил густой черным дым. Очевидцы сообщили, что в квартире могут находиться люди. Звено газодымозащитной службы немедленно приступило к разведке. Пожарные с помощью автолестницы проникли в квартиру через окно и, пройдя через горящую комнату, обнаружили в коридоре лежащую на полу женщину. Пожарные надели на пенсионерку спасательное устройство, вынесли ее на улицу и передали специалистам скорой медицинской помощи. Пожар был ликвидирован в течение нескольких минут. Огнем повреждена комната в квартире на площади 12 квадратных метров. При этом пожарные считают, что последствия пожара могли бы быть минимальными, если бы сообщение о случившемся поступило на ранней стадии возгорания.

По предварительным выводам дознавателей, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Всего за прошедшие сутки в Ханты-Мансийском округе произошло 5 пожаров.