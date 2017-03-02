​Обновленный ŠKODA RAPID ждет старта продаж

Модель ŠKODA RAPID получила целый ряд изменений. Автомобиль впервые предстанет перед публикой на Женевском автосалоне в марте 2017 года. Старт приема заказов на обновленную модель в Сургуте запланирован на апрель 2017 года.

Изменения в дизайне экстерьера ŠKODA RAPID особенно ярко прослеживаются в передней части автомобиля. Противотуманные фары обновленной формы гармонично интегрированы в нижнюю часть бампера, получившую новый дизайн.

Отныне ŠKODA RAPID оснащается биксеноновыми фарами (опция) с интегрированными светодиодными дневными ходовыми огнями (базовое оснащение для комплектации Ambition и выше). Новая система автоматического управления дальним светом обеспечивает оптимальные условия освещения на дороге. Датчик, работающий в темное время суток и на скоростях свыше 60 км/ч, автоматически «замечает» попутный транспорт на дистанции до 400 метров и встречные автомобили на дистанции до 1 км, и переключает свет с дальнего на ближний.

Значительно обновлен дизайн интерьера – были модернизированы приборная панель, блок управления кондиционером, дефлекторы воздуховодов и другие элементы салона.

Клиенты получат возможность с помощью системы Smartlink+ пользоваться рядом приложений и выводить на дисплей мультимедийной системы информацию с мобильных телефонов и других портативных устройств (Swing и Amundsen).

Компактный размер и вместительный салон всегда были визитными карточками ŠKODA RAPID (длина – 4,48 м, ширина – 1,70 м, высота – 1,47 м). Высота потолка на задних сиденьях ŠKODA RAPID составляет внушительные 972 мм, а пространство для ног – 65 мм. С учетом объема багажного отделения в 530 л модель установила новые стандарты по вместительности в своем классе.

Для ŠKODA RAPID в России предлагается линейка из трех бензиновых двигателей мощностью от 90 до 125 л.с.

Ну и как же без решения Simply Clever! Модель ŠKODA RAPID получила два новых USB-порта в задней части салона для зарядки смартфонов или иных мобильных устройств. Доступны и другие «фишки»: скребок для льда в лючке бензобака, двусторонний коврик для багажника, зонтик, хранящийся в отделении под пассажирским сиденьем, съемная корзина для мусора, карман для парковочных талонов на солнцезащитном козырьке, подстаканники, карманы в спинках передних кресел и набор сеток в багажнике.

Марка ŠKODA радует клиентов, предлагая широкую цветовую гамму для модели RAPID. Яркие, заряжающие энергией оттенки расширенной палитры подчеркнут эмоциональный дизайн и харизму автомобиля. Обновленную модель ŠKODA RAPID клиенты смогут заказать в эффектном Toffee Brown, оранжевом Copper Orange, насыщенном красном Tornado Red, ярком Rallye Green и ряде других экспрессивных или традиционных цветов.

Обновленная модель ŠKODA RAPID в Сургуте будет доступна к заказу в апреле 2017 года у официального дилера ŠKODA - ВМ Сургут. Адрес: ул. Профсоюзов, 49/1, телефон 8 (3462) 503-603 http://www.vmsurgut-skoda.ru/