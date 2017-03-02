​Постпред США при ООН отказался объявлять Россию другом или врагом

Россия не должна быть для США ни другом, ни врагом: с таким заявлением выступил постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Я не думаю, что она должна быть или одним или другим, — отметила он, его слова приводит gazeta.ru. — Я думаю, все зависит от обстоятельств. Определенно, если мы сможем добиться того, чтобы Россия была с нами, это хорошо. Но мы будем подвергать ее критике, когда мы увидим что-то не то».

Таким образом дипломат ответила на вопрос, друг ли Россия или враг для Америки. Она при этом отметила, что власти США постоянно критикуют Россию «за те вещи, которые считают неправильными». «Мы не боимся это делать, мы продолжим это делать, когда посчитаем нужным», — заключила Никки Хейли.