​«Газпром» рассчитывает получить 35 миллиардов долларов за газ в 2017 году

Руководство «Газпрома» огласило свои ожидания по выручке компании от экспорта газа в 2017 году. Как передает ТАСС, по сравнению с 2016-м она должна вырасти: об этом говорил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев на Дне инвестора в Гонконге.

«В конце всегда хочется сказать о приятных цифрах: в 2016 году мы получили более 30 млрд долларов валютной выручки (от экспорта газа)», — сказал он, его слова приводит gazeta.ru. «Есть перспектива, что эта цифра может быть увеличена в текущем году как минимум до 35 млрд долларов», — добавил он.