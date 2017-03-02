​Поймана «Большая рыба»: социальный ролик «МегаФона» для фонда «Мы вместе» получил награду российской премии портала Sostav.ru

Социальный ролик «Путь домой», созданный креативным агентством «Восход» для уральского филиала «МегаФон» и благотворительного фонда «Мы вместе», стал единственным региональным проектом, получившим награду первой Экспертной рекламной Премии «Большая рыба».

Организатор премии – ведущий федеральный портал о рекламе, маркетинге и PR- Sostavв течение 12 лет подводит «Итоги года» среди лучших рекламных кампаний по всей стране. В 2017 году инициаторы проекта дали название премии и впервые организовали личное награждение призёров. Большая рыба символизирует участников конкурса – настоящих «акул» сферы коммуникаций.

Сюжет регионального ролика-призера строится вокруг возвращения домой шестилетнего мальчика. В этом ему помогает маленький поросёнок, который служит проводником ребёнка на его пути домой. Но в конце оказывается, что всё путешествие – это яркий сон ребёнка, который лежит в больнице. Видео напоминает нам о том, что некоторые дети, к сожалению, мечтают о деньгах, которые окажутся в их копилке, чтобы побороть тяжелое заболевания и жить дальше.

«В номинации социальная реклама ролик «Путь домой» занял заслуженное второе место, набрав 126 баллов от 32 профессионалов индустрии. Нас, как организаторов радует, что в этом году в числе победителей оказалась и единственная региональная работа. Мы надеемся, что с каждым годом таких работ из разных уголков России будет все больше», – прокомментировала главный редактор портала Sostav Надежда Бережная.

«Благодаря новой социальной коммуникации, которую инициировала и профинансировала наша компания в пользу сборов фонда «Мы вместе» в 2016 году количество благотворительных взносов для лечения и реабилитации тяжелобольных детей увеличилось на 9 миллионов по сравнению с 2015 годом. «Большая рыба» стала показателем, что ролик оценили и частные благотворители, и профессионалы рекламной индустрии. Для нас данная награда стала четвёртой и наиболее значимой – это знак того, что замысел, идея и воплощение были верны и попали точно в цель», – прокомментировала директор по связям с общественностью компании «МегаФон» на Урале Людмила Столярова.

На первом этапе редакция портала Sostav в течение года определяет лучшие рекламные проекты в 7 номинациях. Далее запускается народное голосование среди читателей портала, которые выбирают 10 лучших проектов в каждой номинации. В 2016 году во втором этапе голосования приняли участие более 10 тысяч человек. На финальном этапе 100 лучших специалистов рекламной индустрии России выбирают проекты-победители в каждой номинации. В жюри входят представители крупнейших компании и холдингов, креативных и рекламных агентств.