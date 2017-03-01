​Сильный ветер, метель и гололед: 2 марта в Югре ожидается непогода

В четверг, 2 марта, в Югре местами ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду и метель. По прогнозам специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду, температура воздуха днем составит плюс два — минус три градуса, местами — минус 4-9ºС.

3 и 4 марта также ожидаются осадки — снег и мокрый снег, гололедица. Ветер сменит направление с южного на западный и будет порывистым. Температура ночью составит — минус 2-7 ºС, при прояснениях — минус 8-13 ºС, днем — плюс 3 — минус 2 ºС, местами — минус 3-8 ºС.