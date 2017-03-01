​Сотрудники аппарата правительства РФ получают самую большую зарплату среди госслужащих

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные о численности и оплате труда гражданских служащих федеральных государственных органов. Согласно официальным данным, самыми высокооплачиваемыми служащими в 2016 году стали сотрудники аппарата правительства. Их средняя зарплата составила 228 тысяч 475 рублей. Служащие аппарата президента, в среднем, получали 218 тысяч 648 рублей, Счетной палаты — 180 тысяч 691 рублей, Совета Федерации — 176 тысяч 149 рублей, Госдумы — 154 тысяч 848 рублей.

В федеральных органах исполнительной власти больше всего получают в Министерстве иностранных дел — 147 тысяч 239 рублей. Меньше всего — в Федеральном агентстве по делам национальностей, где средняя зарплата составила 53 тысячи 868 рублей.

В федеральных органах судебной власти и прокуратуры самая большая зарплата в Конституционном суде — 136 тысяч 135 рублей. Далее следуют: Верховный суд РФ (130,4 тыс. руб.), Генпрокуратура (83,9 тыс. руб.), Судебный департамент при ВС РФ (72,7 тыс. руб.) и Следственный комитет (57,6 тыс. руб.).

В Центральной избирательной комиссии средняя зарплата в прошлом году составляла 109 тысяч 993 рубля, а в аппарате уполномоченного по правам человека — 79 тысяч 897 рублей.

Как сообщалось ранее, средняя заработная плата по итогам 2016 года в России составила 36 тыс. 703 рубля в месяц.