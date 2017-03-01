​Эксперты прогнозируют прекращение роста цен на новые автомобили

Эксперты аналитического агентства «Автостат» считают, что рост цен на автомобили может прекратиться, если дальнейшее укрепление рубля продолжится. Такое мнение высказал директор агентства Сергей Целиков на VII ежегодной конференции «Автомобильный рынок России – 2017. Итоги и прогнозы».

«В 2014 году валюта уже начинала «скакать», а цены на новые автомобили начали расти позже: производители начали их корректировать только осенью. Цены все время отставали… И вынуждены были нагонять это отставание. Нагнали эту разницу только сейчас, но в результате за этот промежуток времени в среднем они выросли на 41 процент», - цитируют Целикова на сайте агентства.

Как сообщалось ранее, в 2016 году на покупку новых легковых автомобилей россияне потратили 1,8 трлн рублей. В целом, затраты на покупку автомобилей выросли на один процент. Увеличение выручки аналитики связывали с ростом цен на автомобили, поскольку сам российский рынок продолжал падение: по итогам прошлого года он сократился на 11 процентов.