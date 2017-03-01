​На отдых и оздоровление детей в Югре планируют потратить 2,1 млрд рублей

В 2017 году на организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих в Югре, запланировано потратить 2,1 млрд рублей. Организованными формами отдыха, оздоровления и трудозанятостью планируется охватить не менее 96,8 процента детей в возрасте от 6 до 17 лет, то есть 228693 ребенка. Это больше по сравнению с 2016 годом на 4,7 процента. В том числе отдохнут 41513 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Об этом на заседании межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодёжи предстоящим летом рассказала заместитель директора департамента социального развития Югры Елена Немчинова, передает пресс-центр окружного правительства.

Также Немчинова сообщила, что уже сформирован окружной реестр детских оздоровительных организаций. В него вошло 570 организаций отдыха и оздоровления детей с охватом 93856 человек. Впервые в 2017 году планируется открытие палаточного лагеря в Пыть-Яхе, лагеря труда и отдыха в Нижневартовске. В оздоровительные организации, расположенные в климатически благоприятных регионах Российской Федерации и за ее пределами, планируется направить 29875 детей.