​Участок федеральной дороги от Ханты-Мансийска до Нефтеюганска в этом году ждет серьезный ремонт

В этом году «Уралуправтодор» планирует отремонтировать более 70 километров федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск», находящихся в Югре. В частности, на участке дороги от Ханты-Мансийска до Нефтеюганска заменят покрытие, которое простояло уже два гарантийных срока. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ведомства Алексей Борисов, передает «КП-Югра».

Также отремонтированы будут два аварийных моста на 840 и 710 километре федеральной трассы. Таким образом мосты через юганскую протоку и Большой Салым введут в эксплуатацию в 2018 году. Еще 27,7 км автодорог в Югре подведомственной ФКУ «Уралуправтодор» сети обновят в рамках работ по содержанию.

Всего Федеральное казенное учреждение «Уралуправтодор» в этом году приведет в нормативное состояние 290 км федеральных автодорог, проходящих по территории Пермского края, Свердловской, Тюменской областям и Ханты-Мансийского автономного.

На содержание, ремонт, строительство и реконструкцию федеральных автодорог в этих регионах направят 16 млрд 496 млн рублей.