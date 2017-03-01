​Бюджетники и охранники могут обеспечить экономический рост в России

Российская экономика сможет развиваться только при условии эффективного использования трудовых ресурсов, гласит среднесрочная программа социально-экономического развития до 2025 года «Стратегия роста», подготовленной Институтом экономики роста имени Столыпина, пишет Lenta.ru.

Основной проблемой авторы документа называют неэффективную и избыточную занятость в бюджетном секторе, правоохранительных органах, частных структурах обеспечения безопасности, бухгалтерии. При этом трудовой резерв внутри страны оценивается Институтом Столыпина в 10 миллионов человек и в 30 миллионов человек – резерв в виде русскоязычного население, проживающее в соседних странах.

«Развитие рынка труда должно быть не за счет роста числа рабочих мест, а интенсивным, за счет повышения производительности труда», — говорится в «Стратегии роста».