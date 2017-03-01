​В Дагестане осуждена женщина, которая сбила югорского полицейского

Каспийским городским судом республики Дагестан вынесен приговор 28-летней жительнице Махачкалы, которая признана виновной в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику ОМВД России по Советскому району.

«В феврале 2016 года женщина, управляя автомобилем, нарушив Правила дорожного движения, совершила наезд на сотрудников, осуществляющих охрану общественного порядка в составе сводного отряда полиции Югры с дислокацией в республике Дагестан. В результате наезда сотруднику ОМВД России по Советскому району были причинены повреждения, которые согласно заключению эксперта по степени тяжести квалифицируются как тяжкий вред здоровью», - рассказали об обстоятельствах происшествия в пресс-службе УМВД Югры.

Женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год. Также гражданке придется заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, нанесенного сотруднику органов внутренних дел.