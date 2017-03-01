​Геннадий Зюганов отказывается участвовать в президентских выборах

Президентские выборы-2018 в России, возможно, обойдутся без одного из постоянных участников: о нежелании коммуниста Геннадия Зюганова принимать в них участие пишут «Известия». Издание со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, передает, что Зюганов ведет консультации с внутриполитическим блоком Кремля о выдвижении от КПРФ альтернативного кандидата.

«По словам источников в партии, лидеру коммунистов было предложено сформировать своего рода шорт-лист из трех кандидатов, возраст которых не превышал бы 55 лет», — отмечают журналисты «Известий», напоминая, что лидеру КПРФ 72 года.

Два других политических долгожителя — Владимир Жириновский и Григорий Явлинский — уже заявили о том, что готовы снова участвовать в президентских выборах.