​Левада: Присоединение Крыма для россиян стало важнее, чем освоение космоса

Россияне определились с приоритетами в вопросе национальной гордости: «Левада-центр» провел опрос, в ходе которого выяснил, чем в истории страны мы гордимся, а чего — стыдимся. На каждый вопрос можно было выбрать несколько вариантов ответов.

Оказалось, что главным предметом исторической гордости стала победа СССР в Великой Отечественной войне: этот вариант ответа выбрали 83 процента. Интересно, что Победа не сдает своих позиций — она неизменно занимается первые места в опросах «Левады», которые проводятся с 1999 года.

Вторым по массовости вариантом стало присоединение Крыма — его выбрали 43 процента опрошенных, замыкает тройку освоение космоса с результатом 41 процент.

Также россияне гордятся национальной литературой (36 процентов), промышленным потенциалом (35 процентов) и достижениями отечественной науки (32 процента).

Основной повод для стыда множества россиян остается один и тот же с 1999 года: «Россия богатая страна, а живем в вечной бедности и неустроенности», — недовольно замечают 54 процента. 33 процентам не дает покоя распад СССР, а 24 процентам — «грубость нравов, хамство, неуважение людей друг к другу».

Отметим, что опрос проводился 20-23 января среди 1600 человек в 137 населенных пунктах страны.