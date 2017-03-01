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​Кобзон и Милонов призвали бойкотировать «Евровидение» на Украине

Депутат Госдумы Иосиф Кобзон поддержал идею своего коллеги Виталия Милонова о бойкоте песенного конкурса «Евровидение», который в этом году пройдет на Украине. Как передает РИА Новости, Кобзон объяснил этот призыв стремлением препятствовать русофобии.

«Я согласен с тем, чтобы мы не участвовали в «Евровидении», чтобы не давать возможность русофобствовать в Украине», — заявил депутат, прокомментировав таким образом обращение Милонова к руководству Первого канала с просьбой не отправлять на конкурс участника от России.

Напомним, что участники от нашей страны направляются каналом-вещателем — Первым или «Россией-1». В этом году трансляцией конкурса будет заниматься Первый канал: он же должен определить, кто из артистов будет представлять Россию на конкурсе.


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Сегодня в 16:24, просмотров: 107, комментариев: 0


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