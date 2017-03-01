​Главой «Ростелекома» стал топ-менеджер ВТБ

Заместитель председателя правления ВТБ Михаил Осеевский возглавил «Ростелеком»: об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с топ-менеджером. Как сообщает РИА Новости, глава правительства уже подписал соответствующую директиву.

«Я сейчас дам указание, чтобы на основании этой директивы был собран совет директоров и чтобы он принял все необходимые решения», — сказал Медведев. В ответ Осеевский отметил, что «Ростелеком» остается базовой компанией для всей телекоммуникационной отрасли страны, от которой «зависит и качество жизни граждан нашей страны, и возможности создания новой, умной цифровой экономики».

Напомним, что бывший глава компании Сергей Калугин ушел в отставку 22 февраля этого года.