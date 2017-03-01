​Энергетики провели анкетирование потребителей о качестве предоставляемых услуг

Специалисты АО «Тюменская энергосбытовая компания» подвели итоги опроса среди своих абонентов о качестве оказываемых услуг и работе сервиса «Личный кабинет клиента».

Опрос проводился в два этапа – в сентябре и октябре 2016 года – в форме анкетирования. Посетителям клиентских офисов предложили оценить качество услуг, предоставляемых компанией, а также их удобство и доступность. Всего в опросе приняли участие почти 3,5 тысячи человек – жителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.

Так, по итогам первого этапа опроса специалисты АО «ТЭК» узнали, что 86% опрошенных удовлетворены качеством получаемых услуг. При этом 88% респондентов отметили удобство восприятия и понимания квитанции-извещения, а 91% указал на то, что информация о способах передачи показаний предоставляется подробно и в достаточном объёме. Кроме того, 78% опрошенных высоко оценили удобство работы с сайтом компании, а также простоту обращений через интерактивные сервисы – интернет-приёмную и контактный центр.

На втором этапе клиенты Тюменской энергосбытовой компании оценивали функционал и удобство работы сервиса «Личный кабинет клиента». Анкетирование показало, что больше 59% опрошенных пользуются Личным кабинетом на сайте компании, а самыми востребованными функциями сервиса они назвали передачу показаний приборов учёта и оплату электроэнергии. При этом 85% считают сервис удобным для использования, хотя и отмечают необходимость доработки его функционала – добавления большего количества информации по лицевым счётам.

«Мнение потребителей о деятельности компании – один из важных показателей эффективности нашей работы, – говорит заместитель генерального директора АО «ТЭК» по управлению проектами и работе с ДЗО Александр Титаренко. – Этот опрос показал, что усилия сотрудников компании по предоставлению информации и организации удобного сервиса для интерактивной работы высоко оценены нашими клиентами. Кроме того, мы отметили для себя области, нуждающиеся в доработке и, безусловно, не оставим их без внимания».

Напомним, АО «Тюменская энергосбытовая компания» – крупнейший гарантирующий поставщик электрической энергии на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. С 2012 года на сайте компании tmesk.ru действует сервис «Личный кабинет клиента», в котором к настоящему времени зарегистрировано свыше 95 000 потребителей – физических лиц.