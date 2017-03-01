Заместителя главы Радужного уволили в связи с утратой доверия после прокурорской проверки. На сайте Гепрокуратуры РФ сообщается, что чиновницу уличили в нарушение ст. 8 Федерального Закона «О противодействии коррупции».

«На протяжении длительного периода она предоставляла неполные и недостоверные сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за период с 2011 года 2013 год. Так, чиновница не отразила в справках о своих доходах и супруга сведения о наличии в собственности жилого дома, земельного участка, а также квартиры и доход от их продажи. В сведениях о доходах своего супруга за 2012 год не указан доход в виде субсидии на приобретение жилья, предоставленной как участнику окружной программы для лиц, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Также ежегодно ей указывались недостоверные сведения об имеющихся счетах в кредитных организациях», - уточняется в сообщении ведомства.

Ранее пресс-служба окружного следственного управления СКР сообщала о том, что замглавы города задержана при получении взятки. По версии следствия, подозреваемая получила от представителя управляющей компании 250 тысяч рублей за оказание содействия в принятии жилищно-коммунальных тарифов, экономически выгодных для УК. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), продолжается.