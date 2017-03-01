​Прокуратура Когалыма ограничила доступ к интернет-ресурсы с пропагандой суицида

Прокуратура Когалыма в ходе мониторинга сети «Интернет» установила страницы, на которых публикуются материалы с пропагандой суицида. «Страницы доступны для просмотра всем интернет-пользователям без возрастных ограничений. Информация, размещённая на данных интернет-ресурсах, пропагандирует самоубийство, содержит инструкции и подробное описание способов его совершения.Распространение данной информации побуждает несовершеннолетних к совершению суицидов, а также противоправных действий в отношении других лиц, может негативно отразиться на их психическом состоянии», - объяснили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Чтобы ограничить доступ к опасным страницам, прокурор обратился в суд, который удовлетворил заявление в полном объеме. В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.