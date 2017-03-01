​Российские депутаты озаботились переносом Дня защитника Отечества на август

В стенах Государственной думы живо обсуждается вопрос переноса Дня защитника Отечества с февраля на август, передает RT, ссылаясь на текст законопроекта, который составил депутат от фракции ЛДПР Иван Сухарев.

23 февраля в качестве праздника было установлено наркомом Львом Троцким, объясняет парламентарий: эта дата, по его разумению, не является русским национальным праздником. В дореволюционной России День памяти русского воинства, который был установлен в 1769 году, отмечали 29 августа, напомнил Сухарев, и предложил продолжить «славную традицию». И, конечно, дать населению дополнительный летний выходной.

В самой думе, однако, идеями либерал-демократа не зажглись: по словам первого зампреда комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Михаила Тарасенко, инициатива вряд ли будет поддержана парламентом.