​Медведев раскритиковал губернаторов за долги регионов

Бюджетная политика ряда российских губернаторов подверглась критике главы правительства Дмитрия Медведева, сообщает ТАСС: премьеру не понравилось большое количество долгов.

С отповедью он выступил на встрече с главами регионов в рамках инвестиционного форума в Сочи, на которой призвал их вести более грамотную бюджетную политику и стремиться к увеличению доходов, росту инвестиций и увеличению количества рабочих мест.

Недовольство Медведева не скрасил тот факт, что дефицит региональных бюджетов серьезно снизился по сравнению с предыдущим годом: так, в 2016 году он «упал» со 170 миллиардов рублей до 12,5 миллиарда. Сумма, по словам Медведева, по-прежнему значительная: «Есть ряд позитивных изменений, но их должно быть больше», — подчеркнул он.