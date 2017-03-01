​Netflix купил несколько российских сериалов

На американском онлайн-сервисе Netflix в скором времени появятся российские сериалы: о приобретении шести лент рассказывает InterMedia. Онлайн-кинотеатр заключил сделку с продюсерским центром «Среда» Александра Цекало, и первым российским фильмом, который появился на сервисе, стал «Мажор».

«Мы шесть сериалов им продали: «Мажор», «Метод», «Саранча», «Фарца», «Территория», «Спарта», — сказал журналистам продюсер на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Четыре из них уже находятся в собственности Netflix, по еще двум — «Спарте» и «Территории» — пока ведутся переговоры.

Один из сериалов, кстати, обретет еще и американскую версию: переснимать собираются «Мажора», добавил Цекало, отметив, что Netflix удивился высокому качеству российской продукции при небольшой стоимости. Так, по его словам, производство одного эпизода американского сериала обходится в более чем полтора миллиона долларов, а в России эти затраты не превышают 350 тысяч долларов.