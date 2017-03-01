​Социальные пенсии предлагают проиндексировать с 1 апреля на 1,5 процента

Минтруд России предлагает проиндексировать с 1 апреля 2017 года размер социальных пенсий на 1,5 процента, сообщает РИА «Новости». «С 1 апреля 2017 года должна быть осуществлена индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший 2016 год… В связи с этим предлагается с 1 апреля 2017 года проиндексировать размеры социальных пенсий на 1,5 процента», — говорится в пояснительной записке министерства к проекту постановления правительства, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что данная индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 3,9 миллиона пенсионеров, из которых около 3,1 миллиона человек — получатели социальных пенсий.

Напомним, с 1 февраля Отделения Пенсионного фонда России перешли к выплате повышенных на 5,4 процента всех видов страховых пенсий неработающим пенсионерам: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Повышение коснулось 272 тысяч жителей Югры. В результате индексации средний размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров в Югре по сравнению с 2016 годом вырос на 992 рубля.