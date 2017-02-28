​В Югре продолжает снижаться заболеваемость гриппом и ОРВИ

На прошлой неделе в Югре на 24 процента снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. С 20 по 26 февраля зарегистрировано 10578 случаев ОРВИ и гриппа. Диагноз «Грипп» установлен 72 больным. Госпитализированы в лечебно-профилактические организации округа 206 человек, что на 6 процентов ниже уровня предыдущей недели. В пресс-службе управления Роспотребнадзора подчеркнули, что недельный эпидпорог не превышен ни в одной возрастной группе.

Наиболее высокий уровень заболеваемости регистрируется в Нефтюганске, Сургуте, Урае и в Березовском районе. На территории округа за прошедшую неделю закрыт один детсад, частично закрыто пять классов в двух школах, 12 групп в девяти детских дошкольных организаций.