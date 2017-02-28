​В Нягани строительная компания заплатит 100 тысяч рублей школьнику за упавшую на него дверь

В Нягани из-за безалаберности работников строительной компании пострадал ребенок. По заказу управляющей компании в ноябре 2016 года сотрудники ООО «Северприобьстрой-Нягань» меняли входную подъездную дверь многоквартирного жилого дома. Однако посреди рабочего процесса их застал обед, на который они и ушли оставив металлическую дверь стоять у стены. В это время домой возвращался из школы несовершеннолетний мальчик. Открывая дверь в подъезд, он получил травмы в результате падения на него стоящей рядом незакрепленной новой металлической двери.

Мама мальчика обратилась в прокуратуру. «Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с ООО «Северприобьстрой-Нягань» компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу несовершеннолетнего 100 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе окружного надзорного ведомства.