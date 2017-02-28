​ЕГЭ по истории станет обязательным после 2020 года

Единый государственный экзамен по истории станет обязательным не раньше 2020 года: об этом министр образования и науки Ольга Васильева заявила на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает РБК.

«Экзамен по истории есть в каждой стране, — сказала она в интервью информагентству. — И разговор об этом идет не первый год, но, я думаю, это произойдет не раньше 2020 года».

Кроме того, обязательный статус может обрести Государственная итоговая аттестация по географии после девятого класса: по словам министра, многие родители выступают за такое решение. «Мое глубочайшее убеждение: без знания родного языка, иностранного, математики, литературы, истории и географии человек не сможет жить — неважно какое дальше он направление деятельности выберет», — заключила она.

Напомним, что сейчас обязательными являются русский язык и математика — и как ЕГЭ, и как ГИА.