​Роспотребнадзор пустит в Россию молдавские вина

Роспотребнадзор объявил, что запрет на импорт в Россию молдавских вин в ближайшее время будет снят. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, что запрет был введен в сентябре 2013 года после того, как в нескольких партиях алкоголя было обнаружено опасное вещество — дибутилфталат.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ведомство пришло к решению о снятии запрета после проведенной проверки молдавских винодельческих предприятий, большая часть из которых сможет поставлять свою продукцию на российский рынок.