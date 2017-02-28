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​Минтруд предложил «повесить» финансирование безработных на работодателей

Финансирование пособий по безработице нужно производить по страховой модели: вернуться к ней предлагает Министерство труда и социальной защиты.

Как рассказал министр труда Максим Топилин, такая система принята во многих странах мира, и Россия также может к ней прийти в течение 7-10 лет. В интервью РБК он также отметил, что институт страхования от безработицы за счет взносов от работодателей в стране действовал до 2001 года, после чего был заменен финансированием из федерального бюджета.

По расчетам министерства, один процент отчислений на страхование из зарплатного фонда позволил бы покрывать издержки на соцзащиту тех, кто потерял работу.


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Сегодня в 15:35, просмотров: 77, комментариев: 0


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