​Первый день весны в Югре будет ветреным и снежным

В среду, 1 марта, погода в Югре не улучшится. Ветер будет дуть с силой до 15 метров в секунду, местами пройдут снегопады, обещают специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха днем составит минус 5-10 ºС, местами — плюс 1 — минус 4 ºС.

2 и 3 марта также ожидается мокрый снег, местами дождь. Температура воздуха днем будет подниматься в некоторых районах немного выше нуля, а ночью опускаться до минус 4-12 ºС.

Отметим, что штормит в Югре уже несколько дней. Накануне из-за непогодs закрывали участок трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» и дорогу в Нефтеюганском районе. А в ночь на 28 января жители Нижневартовска стали свидетелями февральской грозы, своими видеороликами они активно делились в соцсетях.