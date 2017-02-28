​Путин встретится с Трампом. Когда — неизвестно, но МИД уже начал подготовку

Российский МИД начал подготовку к встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, передает РИА Новости, особо отмечая, что дата встречи пока не известна.

Вопрос подготовки обсуждался на первой двусторонней встрече главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Бонне на полях министерского заседания G20.

«Речь шла, разумеется, и о проблемах в двусторонней сфере отношений, а также о предстоящих контактах на различных уровнях, включая подготовку первой личной встречи президентов, — отметил замглавы МИД России Сергей Рябков. — Хочу сразу сказать, что понимания относительно дат и места проведения такой встречи пока нет, но практическая подготовка к ее проведению запущена, и на этот счет есть взаимопонимание с американской стороной».