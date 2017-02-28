​ВЦИОМ: За введение продовольственных карт для малоимущих высказались 78 процентов россиян

Идею введения продовольственных карт для малоимущих поддержали 78 процентов россиян, опрошенных ВЦИОМ. Только 19 процентов считают, что такая мера поддержки не нужна. На получение продовольственных карт рассчитывает 31 процента опрошенных россиян, 26 процентов сказали, что испытывают потребность в них. В неуважение и презрение окружающих к пользователям карт большинство опрошенных (73%) не верят, об обратном говорят 24 процента.

По мнению трех четвертей россиян, реализация подобной программы позволит поддержать отечественных производителей сельхозпродукции и даст возможность малоимущим полноценно питаться. Кроме того, 63 процента опрошенных считают то, что карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, не даст потратить средства на алкоголь и сигареты. По мнению 52 процентов россиян, карты дойдут до действительно нуждающихся в них граждан. Роста цен на продукты большинство респондентов (60%) не ожидают.

В то же время, в обществе зафиксированы определенные страхи и опасения, связанные с возможным введением продовольственных карт. Так, 62 процента опрошенных полагают, что перечень магазинов, в которых можно использовать карты, будет крайне короток, а 56 процентов согласны с мнением, что число получателей карт будет максимально ограничено. Каждый второй опрошенный (52%) разделяет точку зрения, что качество товаров, отпускаемых по картам, будет низким, еще 50 процентов опасаются роста взяточничества. 53 процента считают это очень затратным для бюджета страны мероприятием.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 10-11 февраля 2017 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.