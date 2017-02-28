​«ЮТэйр» вошла в топ-5 авиакомпаний с наибольшим пассажиропотоком

Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам января 2017 года заняла четвертое место в рейтинге российских компаний с наибольшим пассажиропотоком. По данным Росавиации, за первый месяц года перевезла почти 483 тысячи пассажиров, что на на 28 процентов больше, чем в за этот же период 2016-го. Первые три места рейтинга заняли «Аэрофлот», «Сибирь» и «Россия».

Отметим, что «ЮТэйр» также заняла второе место в рейтинге пунктуальности авиакомпаний, составленном РИА Рейтинг на основе данных Росавиации по итогам 2016 года. За год были задержаны 1,2 процента рейсов авиакомпании. Самой пунктуальной авиакомпанией прошлого года стала авиакомпания «Сибирь», у которой только 0,95 процента рейсов. Самый высокий уровень задержек рейсов из компаний, попавших в рейтинг, в январе-декабре наблюдался у авиакомпании «АЗУР эйр», почти 15 процентов выполненных рейсов которой были задержаны более чем на два часа.