​В Югорске главный бухгалтер школы незаконно платила себе завышенную зарплату

В одной из школ Югорска главный бухгалтер несколько лет начисляла себе завышенную заработную плату. За это время она успела незаконно получить больше 400 тысяч рублей. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Советскому району. Сейчас в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в мошенничестве.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет», - отметили в пресс-службе СУ СКР по Югре.