​Николай Караченцов снова попал в автоаварию

Российский актер Николай Караченцов снова попал в автомобильную аварию: об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на его сына Андрея.

«Авария произошла, но достаточно серьезная, так что машина перевернулась с родителями», — сказал он журналистам.

ДТП, в которое актер попал со своей женой, произошло в Щелковском районе Московской области: машина Караченцова столкнулась с «Газелью» и перевернулась, актера госпитализировали с сотрясением мозга. Полицейские выяснили, что виновником ДТП оказался водитель «Газели», который не заметил легковушку и врезался ей в бок.

Напомним, что Николай Караченцов в 2005 году уже попадал в аварию на машине, следствием чего стала серьезная черепно-мозговая травма, которая не позволила ему продолжить актерскую карьеру.