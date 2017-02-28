​«Газпром» повысит цену на газ для Европы

Экспортная цена на газ для Евросоюза в России в этом году вырастет до 180-190 долларов за тысячу кубометров: с такими числами выступил заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Диапазон цен в 2017 году будет составлять 180-190 долларов за тысячу кубометров», — передает его сообщение РИА Новости.

Отметим, что в 2016 году цена составляла 167 долларов за тысячу кубов.

Вместе с увеличением цены на газ «Газпром» также увеличивает и поставки в дальнее зарубежье на 12,5 процента, то есть более чем до 179,3 миллиарда кубометров. Это исторический рекорд, отметили в компании.