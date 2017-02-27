​Расчеты наличными в России не будут ограничивать до 2019 года

В ближайшие два года расчеты наличными средствами в России ограничивать не будут, заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Пока мы эти вопросы отложили, чтобы действовать аккуратно и не создавать каких-то диспропорций в наличном денежном обращении. Пока никаких предложений в этой части ни в текущем, ни в следующем году реализовываться не будет», — объяснил он, его слова приводят «Ведомости», которые напоминают: идея ограничить сумму оплаты наличными появилась в 2013 году, однако тогда так и не нашла сторонников в министерствах, помимо Минфина. В начале 2017-го же предложение поддержал Минтруд.