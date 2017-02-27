​Глава ЦИК предложила перенести единый день голосования в России на октябрь

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что единый день голосования в стране следует проводить не в сентябре, а в октябре, сообщает ТАСС.

«Было бы лучше, чтобы он был по крайней мере в октябре», — отметила она, оговорившись, однако, что это ее частное мнение, а не позиция всего ЦИК. Однако с Памфиловой, по ее словам, согласно «большинство независимых экспертов, представителей партий, специалистов, сотрудников аппарата ЦИК».

«Это то, что требует широчайшего обсуждения на всех уровнях, — добавила она. — Это наше совместное мнение, а дальше, как оно будет трансформировано и претворено в жизнь законодателем, это уже другой вопрос».