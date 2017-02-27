​Московские власти объяснили уборку мемориала Немцову его опасностью для прохожих

Мемориал в память о политике Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту опасен для прохожих — поэтому его и разобрали накануне, заявила пресс-служба московского учреждения «Гормост».

«Большой Москворецкий мост — памятник культурного наследия, один из популярных туристических маршрутов столицы. Большое скопление цветов, лампад, фотографий и другой памятной атрибутики затрудняет обеспечение безопасности людей, которые пользуются инженерным сооружением на Москва-реке», — сказали представители коммунального предприятия в интервью «Интерфаксу».

При этом коммунальщики пообещали в дальнейшем убирать лишь часть мемориала, не допуская скопления предметов на нем.

Напомним, что после того, как мемориал был убран, активисты пообещали восстановить его.

Сегодня испольнилось два года с момента убийства политика на мосту в центре Москвы. Накануне память Бориса Немцова отметили в Москве шествием: смотрите фоторепортаж.